В центре Москвы выросли помидоры

Помидоры заметили в клумбе в центре столицы

В центре столицы выросли помидоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

На присланной жителями столицы и опубликованной фотографии видно, что растение с еще зелеными плодами появилось в одной из клумб на Большой Садовой улице, напротив Театра Сатиры. Растение находится рядом с посаженными там же кустарниками, его ветви вываливаются из клумбы и спускаются на асфальт.

Ранее в Москве резко выросло количество дятлов (в четыре раза относительно прошлого года), а также синиц и дроздов-рябинников. По словам орнитолога Вадима Мишина, год выдался урожайным на приплод — такого количества детенышей всех видов птиц в столице еще не было.