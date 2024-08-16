Владивостоку вернули свет

В большей части Владивостока вернули электричество после аварии

В большей части Владивостока вернули электричество после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Большая часть Владивостока подключена», — сказано в сообщении, опубликованном в 19:12 по местному времени (12:12 по московскому). В данный момент аварийные бригады ликвидируют точечные отключения в городе.

Ранее в пятницу, 16 августа, Владивосток и практически весь Приморский край остались без электричества из-за аварии. Ее причиной стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. В результате сбоя часть жителей региона застряла в электричках и лифтах, а у некоторых других сгорела бытовая техника. Помимо этого, в Приморье перестали работать светофоры, а некоторые граждане не смогли попасть в квартиры из-за отключения домофонов.