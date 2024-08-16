Захарова обвинила мировые организации в желании отмолчаться после удара по ТЦ в Донецке

Захарова: международные организации молчат по поводу удара по ТЦ в Донецке

Международные организации хотят отмолчаться после удара по ТЦ в Донецке и не рассказывают факты по ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Россия 24".

«Нет констатации факта. Есть попытки уйти... отсидеться и отмолчаться, и отмолчаться за формулировками вроде "против всего плохого и за все хорошее", но нет даже банальной констатации фактологического материала», — сказала она. По мнению Захаровой, Запад не хочет ассоциироваться с терроризмом.

Ранее 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Из-за атаки в здании начался пожар. В этот момент внутри могли находиться до 100 человек. По последним данным, как минимум 13 человек ранены.