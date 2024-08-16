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14:56, 16 августа 2024Культура

Звезду «Фиксиков» избили в Москве

Актера Арсения Куликова, исполнившего песни для «Фиксиков», избили в Москве

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Актер озвучания Арсений Куликов, который исполнил песни в мультсериале «Фиксики», стал жертвой нападения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 20-летний Арсений вступил в конфликт с неизвестным около школы-интерната на Ленинском проспекте. В результате драки актер обратился за помощью с переломом носа, а также вызвал полицию. Нападавшего сейчас ищут.

Ранее стало известно, что персонажи фиксики стали участниками проекта о новых технологиях, в котором рассказывают полезные лайфхаки детям.

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      Андрей Шеньшаков
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