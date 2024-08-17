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16:56, 17 августа 2024Россия

Россиянин попытался выдать за грабеж выпитые 70 литров пива

Житель Костромы употребил 70 литров пива и попытался списать недостачу на грабеж

Фото: r.classen / Shutterstock / Fotodom

В Костроме продавец торговой точки попытался инсценировать грабеж, в результате которого якобы пропали снеки и 30 литров пива. Он обратился в полицию, но расследование показало, что злоумышленником оказался сам заявитель. О происшествии сообщает УВМД по региону.

Мужчина утверждал, что до начала рабочей смены обнаружил вскрытый дверной замок, нехватку денег в кассе, пива и фисташек. В действительности он сам сломал замок, разбросал товары и прихватил 11 тысяч рублей, когда хозяин точки уехал.

При этом в результате проверки было установлено, что продавец употребил в два раза больше напитка, чем ему казалось — 70, а не 30 литров, а также 800 граммов орешков, и хотел списать недостачу на грабителей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России («Кража»).

Три года назад в Аргентине неизвестные воры украли 600 литров темного крепкого эля с затопленного на глубине 20 метров советского судна «Хронометр».

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      Платон Щукин
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