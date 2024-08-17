Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за сотни тысяч долларов

People: шляпа Индианы Джонса была продана за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса — героя одноименного фильма, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы», была продана за 630 тысяч долларов. Об этом сообщает журнал People.

«Эта фетровая шляпа была изготовлена специально для второй части из серии фильмов про Индиану Джонса, появляется в его кадрах, постановочных и закулисных съемках Форда», — отмечается в материале издания.

Шляпа была продана в четверг на состоявшемся аукционе в Лос-Анджелесе. О головном уборе известно, что он несколько отличается от шляпы из первой части. Например, на ней нанесены инициалы главного героя «IJ», а также следы грима.

В прошлом году глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что у нее нет планов заменять актера Харрисона Форда, который известен как исполнитель главной роли в кинофраншизе «Индиана Джонс», после выхода пятой части фильма. По словам главы компании, студия рассматривает вариант продолжения франшизы в формате сериала, однако он не будет завязан на герое Форда. Пятая часть вышла в 2023 году и собрала неоднозначные отзывы зрителей и кинокритиков.