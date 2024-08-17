Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 17 августа 2024Бывший СССР

Украина отправила в Курскую область призывников после курсов

Морпех ВС РФ «Ветер»: ВСУ бросили на Курск призывников после месяца подготовки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В уничтоженной в Курской области колонне бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были призывники после курсов. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ветер, его слова передает РИА Новости.

Согласно документам, которые появились в распоряжении агентства, среди бойцов были украинцы, прошедшие одномесячные подготовительные курсы в июне. «Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня», — рассказал российский военнослужащий.

Так, бойцы ВСУ после курсов «базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных» получали сертификат и свидетельство. Найденные документы датированы 14 июня 2024 года.

Ранее в Киеве раскрыли цель вторжения в Курскую область. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, ВСУ таким образом пытаются прикрыть крах в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

      Украина отправила в Курскую область призывников после курсов

      Названы улучшающие работу кишечника виды спорта

      В районе Киева прогремели взрывы

      В России назвали публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков» спектаклем

      Трамп обратился за помощью к победившей на дебатах Харрис экс-демократу

      Россиянам в ряде регионов обещали «супержаркую погоду» на выходных

      В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца

      Тренер посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса

      Фигуранта дела об атаке на Курскую область уличили во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше