Украина отправила в Курскую область призывников после курсов

Морпех ВС РФ «Ветер»: ВСУ бросили на Курск призывников после месяца подготовки

В уничтоженной в Курской области колонне бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были призывники после курсов. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ветер, его слова передает РИА Новости.

Согласно документам, которые появились в распоряжении агентства, среди бойцов были украинцы, прошедшие одномесячные подготовительные курсы в июне. «Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня», — рассказал российский военнослужащий.

Так, бойцы ВСУ после курсов «базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных» получали сертификат и свидетельство. Найденные документы датированы 14 июня 2024 года.

Ранее в Киеве раскрыли цель вторжения в Курскую область. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, ВСУ таким образом пытаются прикрыть крах в Донбассе.