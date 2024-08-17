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06:05, 17 августа 2024Россия

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Фото: Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что три дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области — Дроновку Грайворонского городского округа, где сгорел частный дом, и Графовку Краснояружского района, где повредились линии газо- и электроснабжения.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — уточнил глава региона.

Накануне, 16 августа, украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. «В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор», — отчитался Гладков.

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      Марина Совина
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