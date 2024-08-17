Welt: армия России имеет колоссальное преимущество над ВСУ в Донбассе

Армия России имеет колоссальное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе и она уверенно продвигается. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер, передает телеканал Welt.

«У русских на востоке преимущество (...) Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад», — рассказал репортер.

Ваннер подчеркнул, что ухудшение ситуации для сил Киева связано с вылазкой в Курскую область. По его словам, Украина перебросила значительные силы, что привело к ухудшению ситуации в Донбассе.

Ранее норвежский политолог и профессор Гленн Дизен заявил, что Североатлантический альянс принимал участие в подготовке атаки ВСУ на Курскую область. В частности, он указал на то, что НАТО и Вашингтон обеспечивают Киев военной техникой, обучением и разведданными еще с 2014 года, поэтому их причастность к атаке на Курскую область «не вызывает сомнений».