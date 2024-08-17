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18:19, 17 августа 2024Россия

В Крыму назвали ВСУ наемническими войсками НАТО

Постпред Крыма Мурадов назвал ВСУ наемническими войсками НАТО

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемническими войсками НАТО. Его комментарий публикует РИА Новости.

Он заявил, что ВСУ — наемная организация, которой, по его словам, щедро платят страны НАТО, а также снабжают ее современным оружием. Кроме того, указал Мурадов, нападение на Курскую область следует считать необъявленной войной.

«Детальное изучение правовой стороны вопроса, особенно после прямого нападения на территорию РФ 6 августа, приводит экспертов по международному праву к выводу о том, что происходящие события следует квалифицировать как необъявленную войну Североатлантического блока против нашей страны. Речь идет о начатой против нашей Родины полномасштабной наемнической войны НАТО», — отметил постпред.

Ранее на Западе раскрыли причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область.

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      Карина Черных
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