Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:44, 17 августа 2024Путешествия

В российских гостиницах предложили ввести невозвратный тариф

Минэкономразвития предложило ввести в гостиницах невозвратный тариф

Фото: Unsplash

Минэкономразвития разработало законопроект, в рамках которого предложило ввести в гостиницах невозвратный тариф наравне с возвратным. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В инициативе отмечается, что договор о предоставлении услуг средства размещения может заключаться на основании выбора заказчика. Россияне смогут оформлять невозвратное бронирование — «вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объеме или в части) при отказе от бронирования или незаселении потребителя в средство размещения».

Ранее президент России Владимир Путин поручил разрешить заселяться в отели по водительским правам. Заселение в гостиницы по новому документу станет доступно с 1 июня 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России обвинили Киев в подготовке к ударам грязными бомбами. Целями названы две АЭС

      В российских гостиницах предложили ввести невозвратный тариф

      Офис генсека ООН отказался комментировать возможную провокацию ВСУ на АЭС

      Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз в США

      Посол России прокомментировал обыски ФБР в доме журналиста Саймса в США

      На Западе заявили о больших потерях ВСУ под Курском

      Захарова раскритиковала репортажи итальянских журналистов о Курской области

      Обнаружен механизм старения иммунной системы

      Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

      США проигнорировали запрос Британии разрешить ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше