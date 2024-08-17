В российских гостиницах предложили ввести невозвратный тариф

Минэкономразвития предложило ввести в гостиницах невозвратный тариф

Минэкономразвития разработало законопроект, в рамках которого предложило ввести в гостиницах невозвратный тариф наравне с возвратным. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В инициативе отмечается, что договор о предоставлении услуг средства размещения может заключаться на основании выбора заказчика. Россияне смогут оформлять невозвратное бронирование — «вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объеме или в части) при отказе от бронирования или незаселении потребителя в средство размещения».

Ранее президент России Владимир Путин поручил разрешить заселяться в отели по водительским правам. Заселение в гостиницы по новому документу станет доступно с 1 июня 2025 года.