Сенатор Цеков: сдавшиеся в плен солдаты ВСУ считают русских братьями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен из-за изменившегося отношения к русским. Об этом заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, украинские пленные считают русских своими братьями. Сенатор поделился, что ему непонятно, за что сражаются украинцы. «Они воюют со своими братьями, со своим прошлым, со своими предками», — отметил он.

Цеков добавил, что удивление также вызывает русофобская политика Киева, подчеркнув, что два славянских народа всегда были «одной крови». Однако, по его словам, сейчас украинцы иначе относятся к спецоперации и больше не хотят воевать за президента страны Владимира Зеленского. «Люди начали понимать, поэтому сдаются», — заключил сенатор.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что солдаты ВСУ сдаются в плен в Курской области. Он заявил, что военные начали складывать оружие.