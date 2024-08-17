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22:31, 17 августа 2024Мир

Во Франции призвали к выходу из НАТО

Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за информации о «Северном потоке»
СюжетДиверсии в России

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса (НАТО) в связи с новой информацией, доказывающей причастность Украины к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, подрыв газопровода можно оценивать как акт войны против Франции и ее интересов. Филиппо подчеркнул, что Киев по-прежнему продолжает обвинять Россию в диверсии, хотя причастность Украины к теракту обсуждают уже в Германии.

«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! Давайте выйдем из НАТО!», — написал политик.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что продвигаемая западными СМИ версия о подрывах «Северных потоков» является «небылицей и набором лживых деталей». Он подчеркнул, что целью распространения подобной версии является выставление Владимира Зеленского в более выгодном свете.

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      Артём Верейкин
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