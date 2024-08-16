Политик Филиппо: версия о подрывах «Северных потоков» является небылицей

Продвигаемая западными СМИ версия о подрывах «Северных потоков» является «небылицей и набором лживых деталей». Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сейчас нас хотят заставить поверить, что все это провели шесть украинских лодырей, у которых "возникла идея за стаканом в баре", которые взяли в аренду лодку, а раскаявшийся Зеленский звонит им в последний момент в назначенный день, чтобы все отменить», — написал политик.

Филиппо подчеркнул, что целью подобной версии является выставить президента Украины Владимира Зеленского в более выгодном свете как «наивного» человека, который не смог взять ситуацию под контроль.

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что версия следствия об «украинском следе» в подрыве газопроводов «Северный поток», которая транслируется в немецких СМИ, рассыпалась на глазах. Он также сослался на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявлял о причастности США к диверсиям.