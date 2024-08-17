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15:51, 17 августа 2024Россия

Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору

Минцифры: жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору, так как власти запустят автоматический межсетевой роуминг из-за чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Минцифры России в своем канале в Telegram.

«Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно уточняется, что данная мера нацелена на то, чтобы обеспечить постоянную связь для жителей области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять поселений региона в скором времени будут закрыты на въезд. Он отметил, что мера коснется села Новостроевка-Вторая, а также поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе. Также въезд запретят в село с Новопетровка в Валуйском округе.

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      Дарья Устьянцева
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