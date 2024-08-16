Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:20, 16 августа 2024Россия

В несколько поселений приграничного района России закроют въезд

Гладков сообщил о закрытии въезда в пять поселений Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Уже вскоре пять поселений Белгородской области будут закрыты на въезд. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он отметил, что мера коснется села Новостроевка-Вторая, а также поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе. Также въезд запретят в село с Новопетровка в Валуйском округе.

В продолжение Гладков заявил, что Краснояружском районе временно решено закрыть село Колотиловка. Местным жителям, прописанным в этом поселении, выплатят по 15 тысяч рублей. Также глава российского района попросил россиян ждать улучшения обстановки.

Подобные ограничения будут действовать в Белгородской области с 19 августа. В заключение Гладков добавил, что власти будут помогать гражданам с отселением и перевозкой вещей.

Украинские войска атаковали территорию России еще 6 августа. В настоящее время под Курском продолжаются бои. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации уже и под Брянском. На фоне этого в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      Экс-вокалистка Pussycat Dolls покаталась в бикини на доске для серфинга

      Захарова прокомментировала удар ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

      Россиянин ограбил подростков с помощью игрушечного пистолета

      В несколько поселений приграничного района России закроют въезд

      Уехавший из России блогер рассказал о многомиллионных тратах на Кипре

      Пьяный россиянин изнасиловал двух школьниц в общежитии и получил 20 лет колонии

      Российский миллионер захотел купить особняк из «Полтергейста»

      Украинский главком обсудил с американским генералом критические потребности ВСУ

      Россиянин с ребенком остался нищим в чужой стране после бегства жены-иностранки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше