В несколько поселений приграничного района России закроют въезд

Гладков сообщил о закрытии въезда в пять поселений Белгородской области

Уже вскоре пять поселений Белгородской области будут закрыты на въезд. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он отметил, что мера коснется села Новостроевка-Вторая, а также поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе. Также въезд запретят в село с Новопетровка в Валуйском округе.

В продолжение Гладков заявил, что Краснояружском районе временно решено закрыть село Колотиловка. Местным жителям, прописанным в этом поселении, выплатят по 15 тысяч рублей. Также глава российского района попросил россиян ждать улучшения обстановки.

Подобные ограничения будут действовать в Белгородской области с 19 августа. В заключение Гладков добавил, что власти будут помогать гражданам с отселением и перевозкой вещей.

Украинские войска атаковали территорию России еще 6 августа. В настоящее время под Курском продолжаются бои. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации уже и под Брянском. На фоне этого в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.