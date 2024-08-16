Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 16 августа 2024Россия

Над российским регионом сработала система ПВО

В Минобороны России заявили о работе ПВО над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 16:15 по московскому времени была пресечена очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. «В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор», — отчитался тогда Гладков.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции, введенный после захода ВСУ на территорию России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ разрушили мост в Курской области с помощью американского оружия

      Все автомобили «АвтоВАЗа» с кондиционером стали дороже миллиона рублей

      Настоятелю Московского центра Дзэн продлили арест по дело о фейках об армии

      НАСА рассказало о сроках миссий Artemis II и Artemis III

      На Украине заявили о готовности к дополнительной эвакуации в Сумской области

      Комиссаренко поиронизировал над новостями о начатом против него расследовании

      Полковник оценил мобилизационный потенциал Украины

      По факту издевательств военных ВСУ над российским пенсионером возбудили еще одно дело

      Кандидат в президенты Молдавии заявил о желании встретиться с Путиным в случае победы

      Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше