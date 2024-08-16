Над российским регионом сработала система ПВО

В Минобороны России заявили о работе ПВО над Белгородской областью

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 16:15 по московскому времени была пресечена очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. «В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор», — отчитался тогда Гладков.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции, введенный после захода ВСУ на территорию России.