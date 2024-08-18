Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

Пушилин: четыре сотрудника МЧС пострадали в результате обстрела ДНР

Четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) пострадали в результате обстрела Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе Горловки. Сотрудники МЧС тушили загоревшийся из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) автомобиль. Во время ликвидации возгорания другой дрон атаковал пожарную машину. Четыре огнеборца пострадали, их госпитализировали.

«Повреждено жилое домостроение в Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (храм преподобного Серафима Саровского), Никитовском районе Горловки (административное здание). Также от атаки ударного БПЛА в Никитовском районе Горловки повреждена пожарная автоцистерна», — написал Пушилин.

Глава республики добавил, что также ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате погибла супружеская пара.

15 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили два кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 20:00.