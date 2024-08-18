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00:48, 18 августа 2024Мир

Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС при ударе по Дженину

ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильская служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинской организации ХАМАС при ударе по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана», — сообщили израильские вооруженные силы.

Утверждается, что один из ликвидированных членов ХАМАС имел отношение к «дальнейшим террористическим атакам» и изготавливал взрывные устройства. Другой отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в Дженине.

Ранее сообщалось, что два человека были ликвидированы при ударе Израиля по автомобилю в Дженине. На тот момент их личности не были установлены, их доставили в государственную больницу города.

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      Артём Верейкин
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