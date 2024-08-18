Ростовский губернатор высказался о пострадавших при атаке БПЛА на регион

Ростовский губернатор Голубев: при атаке БПЛА на регион никто не пострадал

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников на Ростовскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пожарные продолжают тушить огонь на складах в Пролетарске. Также был задействован пожарный поезд, рассказал глава региона.

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались ударить по юго-западу Ростовской области. Атака была отражена, но в результате падения обломков на территории складов промышленных зон вспыхнул пожар.

Позднее стало известно, что тушение возгорания было приостановлено из-за повторной атаки дронов.