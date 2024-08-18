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06:57, 18 августа 2024Россия

Ростовский губернатор высказался о пострадавших при атаке БПЛА на регион

Ростовский губернатор Голубев: при атаке БПЛА на регион никто не пострадал

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников на Ростовскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пожарные продолжают тушить огонь на складах в Пролетарске. Также был задействован пожарный поезд, рассказал глава региона.

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались ударить по юго-западу Ростовской области. Атака была отражена, но в результате падения обломков на территории складов промышленных зон вспыхнул пожар.

Позднее стало известно, что тушение возгорания было приостановлено из-за повторной атаки дронов.

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      Марина Совина
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