Тренер назвал преимущества зумбы перед другими видами фитнеса

Тренер и диетолог Сергей Серегин назвал преимущества зумбы перед другими видами фитнеса. Его слова приводит NewsInfo.Ru.

По словам специалиста, во время танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно. «Это похоже на плавание», — заявил Серегин.

Он также отметил, что зумба может помочь в похудеть. «Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и соблюдать режим. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы будут уходить уже через два-три месяца», — добавил Серегин.

Зумба — танцевальный фитнес, в основе которого лежат несложные движения руками и ногами под зажигательную музыку. Этот вид фитнеса был официально зарегистрирован в 2001 году.