Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
ЦСКА
0:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Челси
0:2
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Краснодар
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Мальорка
1:1
Завершен
Реал Мадрид
Испания — Примера|1-й тур
06:51, 19 августа 2024Спорт

Тренер назвал преимущества зумбы перед другими видами фитнеса

Фото: freepik / Freepik

Тренер и диетолог Сергей Серегин назвал преимущества зумбы перед другими видами фитнеса. Его слова приводит NewsInfo.Ru.

По словам специалиста, во время танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно. «Это похоже на плавание», — заявил Серегин.

Он также отметил, что зумба может помочь в похудеть. «Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и соблюдать режим. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы будут уходить уже через два-три месяца», — добавил Серегин.

Зумба — танцевальный фитнес, в основе которого лежат несложные движения руками и ногами под зажигательную музыку. Этот вид фитнеса был официально зарегистрирован в 2001 году.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуму внесут законопроект о запрете приезда в Россию мигрантов с семьями. Кого это может затронуть?

      ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

      В Петербург из Швейцарии привезут прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

      Россиянка описала поездку в Сочи фразой «оказалась одной из худших»

      Вавилонские надписи с мрачными пророчествами расшифрована спустя три тысячи лет

      Лукашенко заявил о денацифицикации Украины

      Раскрыта доля имеющих накопления россиян

      В ХАМАС назвали причину отказа от сделки с Израилем

      В России стали уделять минимум времени на подработку

      В части российского региона введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше