В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Украине данных для ракетного удара

УФСБ задержало в ЛНР подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара

Сотрудники УФСБ задержали в Луганской народной республике (ЛНР) подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что задержанный гражданин Украины сотрудничал с иностранными спецслужбами. Утверждается, что по своей инициативе он собирал и передавал сведения военного характера.

Согласно видеозаписи допроса подозреваемого, которая оказалась в распоряжении журналистов, он хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передал информацию через бот в Telegram. «Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что совершил преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе», — признался мужчина.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. В настоящий момент ведется следствие.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил к 11,5 года колонии гражданина Украины за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Мужчина собирал разведданые и передавал их сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности России. Он полностью признал вину и раскаялся.