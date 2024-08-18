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17:11, 18 августа 2024Мир

Зеленский потерял доверие США после выхода статьи о «Северных потоках»

Экс-заместитель министра обороны США Брайен: WSJ подорвала доверие к Зеленскому

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Globallookpress.com

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен рассказал о возможной замене президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий комментарий публикует Weapons and Strategy.

По мнению эксперта, материал, выпущенный Wall Street Journal (WSJ) и диверсии на «Северных потоках», подорвал доверие к главе Киева. При этом он отметил, что экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного также хотели дискредитировать, чтобы он не смог стать заменой Зеленского.

«Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному. Газету WSJ могли использовать для того, чтобы избавиться от них обоих», — заявил Брайен.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский раскритиковал материал WSJ. Он заявил, что статья является попыткой сместить фокус и отвлечь внимание мировой общественности от истинных виновников взрыва.

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      Мария Винар
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