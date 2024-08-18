Ядерные провокации и уход с поста президента. О чем говорил Лукашенко в интервью российскому телеканалу?

Глава Белоруссии Лукашенко назвал своего сына Николая мужественным человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В беседе с журналистом Евгением Поповым он высказался о российско-украинском конфликте, обсудив ситуацию в Курской области и оценив шансы Украины, заговорил об уходе со своего поста и о своем сыне.

Лукашенко сообщил о плане Украины подтолкнуть Россию к ядерному удару

Так, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, он назвал это попыткой подтолкнуть Россию к ядерному удару.

«Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы тактическое ядерное оружие», — сказал он.

Белорусский лидер заявил, что власти Киева сформировали для атаки под Курском мощные силы с участием наемников. При этом, по его словам, российские войска «снесут» ВСУ под Курском.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лукашенко назвал условие уничтожения Украины

Лукашенко назвал Россию огромной империей, которая «точно не начала по-настоящему воевать». «Как с империей можно воевать, когда тебе некем воевать?» — спросил президент Белоруссии.

По его словам, Киеву и Москве необходимо начать переговоры для завершения конфликта. Лукашенко отметил, что если будет так, как под Курском, это будет эскалация конфликта, которая закончится уничтожением Украины.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку — она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос — с чего начать. Правильно — начать с того, на чем закончили в Стамбуле», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч бойцов ВСУ. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — сказал он, отметив, что граница заминирована как никогда, поэтому украинские военные смогут пройти ее только с огромными потерями.

Президент Белоруссии высказался об уходе с поста

Лукашенко сообщил, что уже готовит граждан к своему уходу с поста главы государства, поскольку «никто не вечен». «Все считают так: "30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]". И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно», — убежден он.

Президент Белоруссии добавил, что такая подготовка необходима, чтобы при уходе с поста избежать разочарований со стороны населения или «провала», которых он не хочет.

Кроме того, он рассказал о своем младшем сыне Николае. «Он [Николай] — человек мужественный, я этому рад. Он будет защищать свою страну как следует», — сказал Лукашенко, отметив, что его сын — человек подготовленный и окончил обучение в школе с хорошими результатами.

При этом белорусский лидер признался, что Николай может покритиковать его. По его словам, Николай оппозиционный к нему в хорошем смысле.

Белорусский лидер объяснил свой выход с автоматом без рожка в разгар беспорядков в стране

Во время беспорядков в Белоруссии в августе 2020 года Лукашенко прилетел на вертолете из своей резиденции к Дворцу Независимости. Там на выходе из воздушного судна он взял в руки оружие и вышел к людям, думая, что протестующие уже на подходе к штурму здания. «Пошел прямо на них. Они увидели меня вооруженного, ну это известная картинка. (...) Они бежали, пятки сверкали. Первый раз видел в жизни, как сверкают пятки», — сказал он.

Он отметил, что сделал это в горячке, после того как услышал слухи о якобы своем побеге в Ростов. Он также добавил, что не стал бы применять оружие из-за отсутствия необходимости.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы ничем не отличаются от русских и что так же было во времена первого президента России Бориса Ельцина. «Если надо — с пулеметами наперевес пошли бы за Россию, за Отечество», — подчеркнул он. Кроме того, он назвал Ельцина стойким пророссийским патриотом, готовым драться, доказывая свои идеи.