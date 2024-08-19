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13:14, 19 августа 2024Путешествия

Автобус с россиянами перевернулся в Литве

Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Литве

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

В Литве пострадали россияне в ДТП с автобусом, ехавшим из Риги в Калининград. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Уточняется, что агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения обстоятельств происшествия и оказания необходимой помощи.

По данным портала Delfi, 19 августа автобус Ecolines съехал с дороги и перевернулся недалеко от границы с Россией. На момент аварии в нем находилось 46 пассажиров и водитель. 26 из них, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести, их отвезли в больницы.

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Как пишет источник, автобусом управлял гражданин Латвии 1959 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в элементы дорожной конструкции. На месте аварии работают спасатели и медики.

18 августа в ДТП попал пассажирский автобус, ехавший из России в Белоруссию. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, трое пассажиров были госпитализированы.

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      Алина Черненко
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