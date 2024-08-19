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02:52, 19 августа 2024Силовые структуры

Бывшего вице-президента Федерации тенниса России оправдали по делу о расстреле

Экс-вице-президента ФТР Вебера оправдали по делу о расстреле

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Симоновский районный суд Москвы в отношении бывшего вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) Валерия Епонешникова, сменившего имя и фамилию на Вальтера Вебера по делу о расстреле четырех человек в 1995 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что присяжные заседатели признали Вебера и охранника Дмитрия Маденова непричастными к расстрелу к расстрелу четверых посетителей кафе в центре Москвы, совершенном в 1990-ые годы. Бывшему вице-президенту ФТР также вменяли вину в организации убийства свидетеля расправы.

После решения присяжных суд также вынес оправдательный приговор. Издание подчеркивает, что обжаловать решение можно будет только в случае обнаружения серьезных процессуальных нарушений.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 6 июня 1995 года в московском кафе «Трактир на Мытной» были расстреляны четыре человека, двое из них погибли, двое получили тяжелые ранения. На допросе в мае 2021 года Вебер рассказал, что в 90-х был заместителем директора частного охранного предприятия (ЧОП) «Альфа», учрежденного Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

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      Евгений Силаев
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