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19:00, 19 августа 2024Силовые структуры

В России глава отдела миграции выдал 2 подложных паспорта для оформления пенсии и попался

В Дагестане завели дело против экс-начальника территориального отдела миграции

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов МВД России по Дагестану, который выдал два подложных паспорта для оформления пенсии по просьбе местных жительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

Дело завели по статьям 285 («Злоупотреблении должностными полномочиями») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

По версии следствия, в 2010-2011 годы экс-глава отдела миграции, исполняя просьбу двух женщин, изготовил и выдал им подложные паспорта с завышением биологического возраста. В дальнейшем по этим документам местные жительницы незаконно оформили пенсию по старости.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат в крупном и особо крупном размере. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Томской области следователи возбудили уголовное дело против начальницы миграционного пункта регионального управления МВД России, предупреждавшей коммерсанта о проверках правоохранительных органов. В злоупотреблении должностными полномочиями сотрудницу полиции уличили оперативники ФСБ.

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