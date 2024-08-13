ФСБ уличила начальницу миграционного пункта МВД в злоупотреблениях

СК возбудил дело против начальницы миграционного пункта МВД по Томской области

В Томской области следователи возбудили уголовное дело против начальницы миграционного пункта регионального управления МВД России, предупреждавшей коммерсанта о проверках правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Томской области.

Сотрудницу полиции уличили в злоупотреблении должностными полномочиями оперативники ФСБ, на основании их материалов было начато расследование.

По предварительным данным, женщина, пользуясь своим служебным положением, в июне предупредила руководителя частной лесоперерабатывающей организации о планируемых полицейскими проверках с целью выявления незаконных мигрантов. Тем самым она раскрыла конфиденциальные сведения.

В настоящее время следователи проводят обыски дома и в служебном кабинете подозреваемой, а также в офисе коммерсанта.

5 июля сообщалось, что в Воронежской области проводится проверка в отношении полицейских, покрывавших нарушения миграционного законодательства нелегалов, которые за это бесплатно трудились на их дачах.