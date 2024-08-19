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12:23, 19 августа 2024Бывший СССР

Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации общей границы

Таджикистан и Киргизия подписали протокол о делимитации общей границы

Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики

Топографические и рабочие группы по делимитации границы между Киргизией и Таджикистаном встретились в киргизском городе Баткен и подписали промежуточный протокол по итогам встречи. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Киргизской республики.

«В рамках данной встречи стороны продолжили обсуждение и обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках», — резюмировало ведомство. На следующей встрече в Таджикистане стороны продолжат работу по делимитации границы на оставшихся участках.

Киргизия и Таджикистан за 30 лет независимости до конца не согласовали линию прохождения общей границы, что не раз приводило к столкновениям. Последнее крупное обострение произошло в сентябре 2022 года. Тогда стороны после недели боев договорились о возвращении к переговорам.

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      Сергей Болиев
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