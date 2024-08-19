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12:41, 19 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 19 и 20 августа

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что 19 и 20 августа местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных северо-западных и центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения, — говорится в сообщении. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

Ранее власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море.

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      Фариза Бацазова
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