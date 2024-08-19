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10:13, 19 августа 2024Путешествия

Власти Анапы прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море

Власти Анапы назвали скопление водорослей на берегу моря обычным явлением

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море, передает РИА Новости.

По данным издания, ранее находящиеся на популярном российском курорте туристы из-за их появления требовали от туроператоров компенсацию за испорченный отпуск.

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«Возникновение на пляжах Анапы водорослей кладофоры бродячей (камки) — обычное природное явление», — пояснили представители мэрии города. По их словам, скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, они создают зеленую массу, которая «не имеет определенного объема и локального распространения для того, чтобы ее можно было полностью убрать».

Более того, в администрации города добавили, что водоросли не выделяют каких-либо токсичных веществ и не представляют угрозы для человека, а, напротив, обладают целебными свойствами.

«Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода в нем, выделяемые камкой, очень полезны для органов дыхания, — говорится в сообщении. — Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний».

Ранее толпы туристов на закрытом для купания пляже в поселке Джемете в Анапе попали на видео. Из-за бушующего моря на побережье российского курорта вывесили красные флаги, которые предупреждают отдыхающих о запрете на купание.

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      Фариза Бацазова
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