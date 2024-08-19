МИД заявил о наблюдении за проникновениями западных журналистов в Курскую область

Захарова: РФ следит за проникновениями западных журналистов в Курскую область

Российские правоохранители следят за всеми незаконными проникновениями западных журналистов на оккупированную Вооруженными силами Украины (ВСУ) часть Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры», — сказала она, назвав проникающих на территорию Курской области журналистов «предателями профессии».

Захарова подчеркнула, что таким образом западные медиа преследуют цель скрыть военные преступления Киева.

Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в российский МИД по факту незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.