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18:32, 19 августа 2024Мир

МИД заявил о наблюдении за проникновениями западных журналистов в Курскую область

Захарова: РФ следит за проникновениями западных журналистов в Курскую область

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские правоохранители следят за всеми незаконными проникновениями западных журналистов на оккупированную Вооруженными силами Украины (ВСУ) часть Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры», — сказала она, назвав проникающих на территорию Курской области журналистов «предателями профессии».

Захарова подчеркнула, что таким образом западные медиа преследуют цель скрыть военные преступления Киева.

Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в российский МИД по факту незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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      Виктория Кондратьева
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