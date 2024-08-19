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17:56, 19 августа 2024Мир

МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

Захарова: цель медийного десанта в Курской области — сокрыть преступления ВСУ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Цель появления иностранных журналистов на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области заключается в том, чтобы сокрыть военные преступления Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного "десанта" — выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшая дестабилизация информационной обстановки и манипулирование общественным мнением», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что российские правоохранители изучают факт присутствия сотрудников американской газеты The Washington Post в Судже в Курской области.

Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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      Виктория Кондратьева
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