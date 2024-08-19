Минобороны отчиталось о поиске украинских диверсантов в лесах Курской области

МО РФ: ВС России ведут поиски украинских диверсантов в лесах Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ведут поиски украинских диверсантов в лесах Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, разведывательно-поисковыми действиями занимаются подразделения группировки войск «Север».

В лесах региона они ищут диверсантов противника, которые пытались проникнуть вглубь территории России южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка.

Помимо того, ВС России удалось отразить атаки украинских штурмовиков в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское, а также Черкасское Поречное, добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области почти две недели идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

19 августа стало известно, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм. У строения оказались повреждены три пролета. Для вывоза местных жителей используются лодки.