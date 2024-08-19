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15:23, 19 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения «Вихрями» украинских бойцов и техники под Курском

Минобороны: «Вихрями» уничтожены живая сила и техника ВСУ под Курском

Управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» уничтожены живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Кадры показало Министерство обороны России в Telegram-канале.

На кадрах видно, как экипаж Ми-28НМ уничтожает скопление живой силы и бронированной техники противника в приграничном районе.

По данным ведомства, удары наносились по разведанным целям противника. «Личный состав и бронированная техника украинских формирований были уничтожены», — уточнили в министерстве.

Бои в Курской области идут почти две недели. По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 330 бойцов и 27 единиц техники. В частности, уничтожены четыре танка, три бронетранспортера, 19 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.

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      Елена Торубарова
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