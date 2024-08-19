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18:42, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части

На Украине возбудили почти 80 тыс. дел за самовольное оставление воинской части

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении военнослужащих около 80 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, передает издание «Новости.Live».

По его словам, в ситуации, когда военнослужащий самовольно покидает воинскую часть, работник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) имеет законное право его задержать. Депутат также отметил, что в настоящий момент численность украинской армии достигает одного миллиона человек.

Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк посетовал на неэффективность мобилизации в республике. При этом он указал на ожидаемое удваивание численности российской группировки в зоне специальной военной операции.

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