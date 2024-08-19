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08:18, 19 августа 2024Мир

На Западе связали конфликт на Украине с созданием азитского НАТО

Politico: конфликт на Украине ставит перед Японией вопрос об азиатском НАТО

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Конфликт на Украине еще больше ставит перед Японией вопрос о своей безопасности и создании «азиатского НАТО» на фоне возможного конфликта на Тайване. Об этом пишет газета Politico.

«Япония теперь готова взять на себя важную роль в этом новом комплексе мер безопасности. Первым шагом для Токио станет установление доверия с соседями, и если это удастся, то вполне может возникнуть "азиатское НАТО" — хотя оно, скорее всего, будет сильно отличаться от своего трансатлантического аналога», — приводит издание слова исследователя Александра Гарлаха.

Он также подчеркнул, что в регионе Азии для этого есть необходимая архитектура альянсов, приведя в пример двусторонние союзы США с Японией, Южной Кореей и Филиппинами, а также участие Токио в целом ряде форматов по безопасности, включая QUAD (США, Япония, Индия и Австралия).

20 марта газета Politico сообщала, что президент США Джо Байден хочет расширить военный блок AUKUS за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов и возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа, что может вызвать «суматоху». В пакт на данный момент входят Великобритания и Австралия.

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      Максим Габриелян
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