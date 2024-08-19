Поверенный в делах Чехии покинул Россию из-за контрабанды сильнодействующих веществ

Дипломат Тяпкин: против поверенного в делах Чехии возбуждено уголовное дело

Против временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейка было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ, он уже покинул Россию. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«Временный поверенный в делах Чехии, против которого в России возбуждено уголовное дело, уже покинул территорию нашей страны», — рассказал дипломат.

29 июля Ян Ондржейка был вызван в МИД России в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ одним из сотрудников чешского посольства. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Чехии было предложено отказаться от дипломатического иммунитета в отношении временного поверенного.

В МИД добавили, что в случае отказа чешского посольства лишить своего сотрудника иммунитета для дальнейшего возбуждения уголовного дела он будет депортирован за пределы России.