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08:50, 19 августа 2024Мир

Поверенный в делах Чехии покинул Россию из-за контрабанды сильнодействующих веществ

Дипломат Тяпкин: против поверенного в делах Чехии возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Против временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейка было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ, он уже покинул Россию. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«Временный поверенный в делах Чехии, против которого в России возбуждено уголовное дело, уже покинул территорию нашей страны», — рассказал дипломат.

29 июля Ян Ондржейка был вызван в МИД России в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ одним из сотрудников чешского посольства. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Чехии было предложено отказаться от дипломатического иммунитета в отношении временного поверенного.

В МИД добавили, что в случае отказа чешского посольства лишить своего сотрудника иммунитета для дальнейшего возбуждения уголовного дела он будет депортирован за пределы России.

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      Дарья Устьянцева
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