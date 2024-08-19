The Economist: Украина атаковала Курскую область от отчаяния

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область от отчаяния, вызванного неспособностью сдержать наступление российской армии на Донбассе. Причины нападения раскрыло издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, с помощью вторжения в Курскую область ВСУ планировали ослабить давление российской армии на Донбассе и растянуть силы ВС России.

Также The Economist сообщил, что ВСУ до атаки на Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Также украинское командование рассматривало вариант комбинированного вторжения в несколько российских регионов.