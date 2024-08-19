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18:33, 19 августа 2024Ценности

Путин подарил икону собору в Баку

Глава РФ Владимир Путин подарил икону собору Святых Жен-мироносиц в Баку

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подарил икону «Преображение Господне» собору Святых Жен-мироносиц в Баку. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

По данным издания, глава государства преподнес живописное изображение священнослужителям местного храма.

На размещенных кадрах, опубликованных в Telegram-канале Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула, служитель собора поблагодарил Путина за подарок.

Ранее президент Азербайджана угостил Владимира Путина кутабами и лявянгами на приеме. В меню также были представлены черная икра, традиционный холодный суп айранаши и долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева.

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      Екатерина Ештокина
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