Путин подарил икону собору в Баку

Глава РФ Владимир Путин подарил икону собору Святых Жен-мироносиц в Баку

Президент России Владимир Путин подарил икону «Преображение Господне» собору Святых Жен-мироносиц в Баку. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

По данным издания, глава государства преподнес живописное изображение священнослужителям местного храма.

На размещенных кадрах, опубликованных в Telegram-канале Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула, служитель собора поблагодарил Путина за подарок.

Ранее президент Азербайджана угостил Владимира Путина кутабами и лявянгами на приеме. В меню также были представлены черная икра, традиционный холодный суп айранаши и долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева.