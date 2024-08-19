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09:35, 19 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Два фигуранта дела о теракте в «Крокусе» задолжали бюджету 15 390 рублей

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Два фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» задолжали бюджету России более 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнитель теракта Далерджон Мирзоев (внесен в список террористов и экстремистов) должен выплатить два штрафа ГИБДД за административные правонарушения. Они составляют четыре тысячи рублей. Эти нарушения он совершил 23 марта в Брянской области.

Еще один фигурант этого дела, Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов), задолжал приставам более 11 тысяч рублей. Ему выписано девять штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного движения в Московской, Калужской и Тверской областях.

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