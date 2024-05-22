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08:41, 22 мая 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал приставам

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задолжал приставам 5 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов) задолжал приставам пять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Федеральной службы судебных приставов, Исломов получил штраф за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol. Административное нарушение было совершено 23 января в Тверской области, а исполнительное производство завели 18 апреля. Штраф не оплачен.

С 25 марта Диловар Исломов находится в СИЗО. Под арестом также оказались его отец Исроил (внесен в список террористов и экстремистов) и брат Аминчон (внесен в список террористов и экстремистов). Именно Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в «Крокусе».

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      Екатерина Кашурникова
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