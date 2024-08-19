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12:53, 19 августа 2024Экономика

Россияне полюбили серые обои

«Известия»: каждый второй россиянин предпочитает обои серого цвета

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Каждый второй россиянин считает серый цвет наиболее предпочтительным для отделки стен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования группы «Самолет».

Большая часть участников опроса намеревается приобрести квартиру с готовой отделкой, а также полагает, что ванные и туалетные комнаты должны быть отделаны плиткой или керамогранитом. Более трети опрошенных сходятся в том, что девелопер должен предлагать покупателям на выбор минимум три стиля отделки. Наличие только одного стиля на весь проект сочли нормой лишь четыре процента опрошенных.

Цвет дверей, по мнению 56 процентов респондентов, должен быть белым, плинтусы и розетки — черными, обои — серыми. Бежевый цвет для стен и дверей предпочла треть покупателей и столько же проголосовали за бежевые розетки и выключатели. За белые обои выступило меньшинство — порядка 21 процента участников опроса.

Ранее эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино выступила против оформления всех стен в комнате одинаковыми обоями. На ее взгляд, такой подход лишает комнату уюта и делает пространство монотонным. Альтернативой она назвала смешанный подход, когда одну стену оформляют, к примеру, бежевыми обоями, а другую — зелеными.

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      Лилиана Набиуллина
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