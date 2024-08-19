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17:12, 19 августа 2024Силовые структуры

Россиянин семь лет насиловал малолетнего сына друзей

На Урале друг супружеской пары семь лет насиловал их малолетнего сына

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Урале 53-летний мужчина семь лет насиловал сына друзей. Об этом сообщает «URA.RU».

По данным издания, согласно предварительной информации, мужчина совершал преступления как в доме, где проживал ребенок, в поселке Белоярском Свердловской области, так и в собственной квартире. На момент начала домогательств ребенку было всего шесть лет.

Как сообщает следствие, установлены три эпизода насильственных действий сексуального характера, которые злоумышленник совершил в отношении потерпевшего в период с 2014 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что на Алтае, в Чойском районе, суд приговорил 57-летнего жителя Новокузнецка к 12 годам лишения свободы за то, что он, придя в гости к родственникам, растлил семилетнюю девочку.

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      Анна Габай
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