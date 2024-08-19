Российский губернатор пожаловался на провоцирующие ДТП военные фуры

Гладков пожаловался на провоцирующие в Белгородской области ДТП военные фуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на военные фуры, которые провоцируют ДТП на трассах в приграничном регионе. Слова российского главы приводит портал go.31.

По его мнению, аварийность зависит от поведения военнослужащих. «Такое ощущение, что в глухой деревне, и закон не писан. Здесь нужно жестко пресекать. В форме, без формы, военнослужащие, гражданские — этого по определению не должно быть», — заявил Гладков.

Он призвал региональных чиновников наводить порядок по данному вопросу.

До этого Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины сбросили FPV-дрон на грузовик в городе Шебекино Белгородской области.

Власти объявили, что в Белгородской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.