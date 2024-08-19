Шольц признался в размышлениях о мире на Украине «днем и ночью»

Шольц признался, что днем и ночью думает о достижении мира на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что круглые сутки думает о путях урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался во время общения с гражданами в Бремене, его слова приводит ТАСС.

Шольц рассказал, что днем и ночью думает о достижении мира на Украине. «Откровенно говоря, это вопрос, о котором я размышляю днем и ночью, ведь я не могу нажать на какую-то кнопку и сказать, что завтра будет мир», — признался он.

Политик напомнил о прошедших встречах по Украине, включая мероприятия в Швейцарии. Он также указал, что в следующей мирной конференции могла бы участвовать Россия. По мнению Шольца, необходимо поддерживать Украину, а также стремиться к достижению мира.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал проявить упорство для подготовки Украины к мирным переговорам с Россией. Он напомнил о важности диалога с Москвой, поскольку без нее урегулирование конфликта невозможно.