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23:15, 19 августа 2024Мир

Шольц признался в размышлениях о мире на Украине «днем и ночью»

Шольц признался, что днем и ночью думает о достижении мира на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что круглые сутки думает о путях урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался во время общения с гражданами в Бремене, его слова приводит ТАСС.

Шольц рассказал, что днем и ночью думает о достижении мира на Украине. «Откровенно говоря, это вопрос, о котором я размышляю днем и ночью, ведь я не могу нажать на какую-то кнопку и сказать, что завтра будет мир», — признался он.

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Политик напомнил о прошедших встречах по Украине, включая мероприятия в Швейцарии. Он также указал, что в следующей мирной конференции могла бы участвовать Россия. По мнению Шольца, необходимо поддерживать Украину, а также стремиться к достижению мира.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал проявить упорство для подготовки Украины к мирным переговорам с Россией. Он напомнил о важности диалога с Москвой, поскольку без нее урегулирование конфликта невозможно.

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      Марина Совина
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