Следователи захотели продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Следователи требуют продлить арест еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Следователи требуют продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

При этом имена фигурантов не разглашаются. В рамках этого дела арестованы 12 человек.

16 августа Басманный районный суд столицы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будут под стражей до 22 ноября.