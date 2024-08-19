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10:25, 19 августа 2024Силовые структуры

Следователи захотели продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Следователи требуют продлить арест еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Следователи требуют продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

При этом имена фигурантов не разглашаются. В рамках этого дела арестованы 12 человек.

16 августа Басманный районный суд столицы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будут под стражей до 22 ноября.

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      Варвара Митина
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