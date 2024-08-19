Стали известны подробности расследования Германии по «Северным потокам»

Guardian: Германия сосредоточилась на украинских чиновниках в деле СП и СП-2

Германия сосредоточила внимание на украинских чиновниках в ходе своего расследования в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» (СП-2). Об этом сообщает Guardian.

«Немецкая полиция и прокуратура сосредоточили свое расследование на высокопоставленных украинских военных чиновниках», — утверждается в публикации.

По данным издания, из-за этого «Берлин может столкнуться с неловкими вопросами», так как Германия является крупнейшим поставщиком оружия на Украину среди европейских стран. В материале отмечается, что высокопоставленные чиновники ФРГ продвигают версию о том, что подрыв газопроводов якобы был российской операцией под «ложным флагом» с целью ухудшения отношений Запада и Украины.

Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что ФРГ обменивалась с Россией данными о подрыве СП и СП-2, но не предоставляла данные промежуточных результатов расследования.

