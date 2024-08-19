Суд оставил в силе приговор избившему россиянку американцу

Приморский суд оставил в силе приговор избившему россиянку Блэку

Приморский краевой суд отклонил апелляцию стороны защиты американца Гордона Блэка, осужденного за кражу и избиение россиянки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

Американца задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег в начале мая. Он приехал в страну из Южной Кореи по собственной инициативе