Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:58, 19 августа 2024Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор избившему россиянку американцу

Приморский суд оставил в силе приговор избившему россиянку Блэку

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Приморский краевой суд отклонил апелляцию стороны защиты американца Гордона Блэка, осужденного за кражу и избиение россиянки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

Американца задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег в начале мая. Он приехал в страну из Южной Кореи по собственной инициативе

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Разногласия Зеленского с Сырским и секретные планы. На Украине раскрыли детали подготовки к атаке на Курскую область

      Суд оставил в силе приговор избившему россиянку американцу

      Киев уличили в привлечении иностранных СМИ для постановочной съемки с пленными

      Данные об участии Украины к подрыву «СП» назвали отвлекающим маневром

      Названа самая перспективная работа в 2024 году в России

      Британец в разговоре с россиянкой описал соотечественниц фразой «совершенно не ухоженные»

      Жителей российского села предупредили об опасности

      Камала Харрис отреагировала на свое лидерство в соцопросах

      В США пройдет съезд Демократической партии

      Последствия атаки ВСУ Курска раскрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше