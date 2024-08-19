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13:10, 19 августа 2024Силовые структуры

Трое осужденных взяли в заложники сотрудников колонии в ДНР

В ДНР трое осужденных взяли в заложники работников колонии в Енакиево

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Трое осужденных взяли в заложники работников одной из колоний в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, речь идет о сотрудниках исправительного учреждения в Енакиево. Предварительно, трое осужденных смогли выбраться из камер и заблокировать работников ФСИН.

Уточняется, что злоумышленников уже поймали. Пострадавших нет.

В середине июня шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Впоследствии захватчиков ликвидировали.

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      Олеся Мицкевич
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