Трое осужденных взяли в заложники сотрудников колонии в ДНР

В ДНР трое осужденных взяли в заложники работников колонии в Енакиево

Трое осужденных взяли в заложники работников одной из колоний в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, речь идет о сотрудниках исправительного учреждения в Енакиево. Предварительно, трое осужденных смогли выбраться из камер и заблокировать работников ФСИН.

Уточняется, что злоумышленников уже поймали. Пострадавших нет.

В середине июня шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Впоследствии захватчиков ликвидировали.